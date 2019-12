Auto vliegt ineens in brand voor stoplicht

AMSTERDAM - MSTERDAM - Op de kruising van de Amsterdamse Bos en Lommerweg en de Admiraal de Ruijterweg is vanavond een auto voor het stoplicht in brand gevlogen. De automobilist stond daar stil. Er kwam veel rook vanaf.

Dit gebeurde even na 21.00 uur. De brandweer was snel ter plaatse en had volgens een woordvoerder de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Het lijkt er op dat de brand is ontstaan onder de motorkap, maar dat kan de brandweer niet bevestigen. De eigenaar van de auto moet zelf laten onderzoeken hoe de brand is ontstaan.