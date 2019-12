Afgebrand pand was erg speciaal voor Obdammers: "Dit doet zoveel pijn"

OBDAM - Het voormalig gemeentehuis van Obdam stond vanavond in lichterlaaie en dat doet veel inwoners pijn. De één is er namelijk getrouwd, de ander heeft er gewerkt. "Het was het mooiste gebouw van Koggenland."

Rond vijf uur vloog het monumentale pand aan de Dorpsstraat in de fik. Hoge vlammen kwam uit het dak en vonken sprongen van het gebouw af. Op dit moment is de brand onder controle, maar er is wel een kans dat het pand instort . Daarom blijft de omgeving afgezet. Ook wordt er nog de hele avond nageblust. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Het gebouw was vroeger het raadhuis van de gemeente en veel inwoners hebben er herinneringen aan. "Het pand betekent erg veel voor Obdammers", zegt locoburgemeester van Koggenland Caroline van de Pol. Ze kwam vanavond naar de Dorpsstraat om haar inwoners bij te staan en is zelf ook erg aangeslagen: "U heeft geen idee hoeveel pijn dit doet."

Van de Pol is zelf naar het naastgelegen bejaardenhuis gegaan om de mensen bij te staan. Er was even sprake van dat bewoners daar geëvacueerd zouden gaan worden vanwege de vele rook, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd.

Twee meiden uit het dorp wonen er heel dichtbij. "Ik zag onwijs veel vuur. Het kwam uit het raam, uit het dak. Er was ook een beeld naar beneden gevallen", aldus één van hen. Daarmee doelt ze op een van de twee kenmerkende leeuwen die de gevel versierden.

Rond kwart over zes zond NL-alert een sms uit met daarin het verzoek voor omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Daarop kwamen er ook wat mensen naar de brand toegsneld. "Ik ging even kijken of het in de buurt was. Zonde hoor. Het was een mooie gelegenheid om daar te trouwen."

Triest

Één voorbijganger ziet zijn eigen werk letterlijk in vlammen opgaan: "Ik heb 38 jaar terug alle kozijnen vervangen. Gelukkig zitten die er allemaal nog in." De oud-Obdammer is even terug gekomen om te kijken. "Triest. Er is al zoveel verbrand in deze hoek. Het café, de dokterswoning..."

Het monumentale pand is gebouwd in 1875. Locoburgemeester Van de Pol durft te zeggen dat dit het mooiste gebouw van Koggenland was." Ik heb zelf overwogen het te kopen. Ik had er heel graag zelf willen wonen."

Het NL-alert is inmiddels ingetrokken. Omwonenden hebben een sms gehad.

