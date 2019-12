AZ boekt zuinige zege op VVV

DEN HAAG - AZ heeft 'slechts' met 1-0 gewonnen van VVV. De Alkmaarders waren de gehele wedstrijd beter, maar scoorden maar één keer. Yukinari Sugawara schoot vijf minuten voor rust prima binnen en was daarmee de man van de wedstrijd.

Pro Shots/Joep Leenen

Trainer Arne Slot koos voor Jordy Clasie in zijn elftal om de geblesseerde Pantelis Hatzidiakos te vervangen. Verder haakte Fredrik Midtsjø vlak voor de wedstrijd af, hij was ziek. Yukinari Sugawara speelde in zijn plaats. AZ had zoals verwacht vanaf de eerste minuut de overhand, maar overtuigde niet in de eerste helft. De ploeg had een aantal kansen, onder andere van Calvin Stengs, Owen Wijndal en Clasie. Geen van de pogingen waren succesvol.

Vijf minuten voor rust was het dan alsnog raak. Sugawara kreeg de bal aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Op de hoek van het strafschopgebied ramde hij de bal knap in de linkerhoek. Hij werd nog aangeraakt en doelman Thorsten Kirschbaum was kansloos. De Japanner greep het moment direct aan om een mooi gebaar te maken naar Hatzidiakos.

In de tweede helft speelden de Alkmaarders wat frisser en kwamen er meer kansen. Stengs vond Myron Boadu met een mooie boogbal tien minuten na rust. De aanvaller kon echter geen kracht achter de bal zetten, waardoor Kirschbaum makkelijk kon ingrijpen. Soriano en Koopmeiners

VVV was machteloos, maar mocht in de zeventigste minuut toch wat doen. Elia Soriano haalde keihard uit van buiten de zestien en Marco Bizot kon maar met moeite redden met zijn voet. Aan de andere kant was Teun Koopmeiners gevaarlijk met een goed schot in de kruising. Kirschbaum moest dit keer wel moeite doen om te redden, maar het lukte hem wel. Grote kans VVV

De ploeg van Arne Slot kwam in de laatste minuten nog dichtbij de tweede treffer. Wijndal schoot in, doelman Kirschbaum redde maar half en werd geholpen door zijn verdediger Nils Römer, die de bal wegroste vanaf de achterlijn. VVV kwam nog een paar keer naar voren in de laatste minuten en Soriano kreeg de grootste kans. Hij schoot echter over en dus bleef het 1-0. AZ staat nog altijd tweede en heeft nu 35 punten.

NH Nieuws