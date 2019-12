Livestreamende 538-dj rijdt fietser aan

538-DJ Daniël Lippens is door zijn werkgever op non-actief gezet, na meerdere roekeloze acties in het verkeer. Op een livestream die hij zelf maakte, was te zien dat hij een fietser in de binnenstad van Amsterdam aanreed. Even daarvoor botste hij ook al bijna op een voetganger in Hilversum.

Lippens tikte de fietser met de rechterbuitenspiegel van zijn auto aan, zo is op een compilatie van de beelden te zien. Het slachtoffer viel daarna. Voor de aanrijding op de gracht kwam de DJ, die dagelijks tussen 22:00 en 1:00 uur op radiozender 538 te horen is, ook al bijna in botsing met twee voetgangers.

Heel anders

Vandaag zegt Lippens tegen De Telegraaf geschrokken te zijn van de beelden. "Ik moet gewoon heel eerlijk toegeven: ik zag de video en toen pas besefte ik me dat de verkeerssituaties die ik op dat moment had ervaren, 'in person', heel anders zijn gegaan."

De aangereden fietser is volgens de presentator niet gewond geraakt. Zijn fiets was wel kapot. "Hij heeft toen gezegddat hij een nieuwe fiets wil hebben, waarna ik iets had van: geen probleem, dan krijg je een nieuwe fiets."

'Superstom'

Opvallend genoeg reed er tijdens de botsing een politieauto achter hem. "Wat die agent letterlijk tegen mij zei – en daar had-ie ook ontzettend gelijk in: 'Je mag hier misschien 50 rijden, maar het is absoluut niet zo slim om te doen.' Hoe gek het ook klinkt, het was niet strafbaar. Maar dat neemt niet weg dat het superstom was."

Lippens zegt tegen de krant dat hij een opfriscursus autorijden wil gaan doen.