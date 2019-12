Ramses Shaffy vandaag tien jaar geleden overleden: "Hij was bloedorigineel"

AMSTERDAM - Vandaag is het precies tien jaar geleden dat acteur, zanger en levenskunstenaar Ramses Shaffy overleed. Tot op de dag van vandaag is hij een grote inspiratiebron voor veel artiesten. "Hij was bloedorigineel, met een bewonderenswaardige levenslust", zeiden collega's Louis van Dijk en Huub van der Lubbe over hem vlak na zijn dood. AT5 maakte een compilatie met uniek materiaal van, met en over één van de meest bijzondere Amsterdammers van de afgelopen decennia.

"Als die man een podium opliep, was de zaal meteen gevuld met dezelfde soort prikkelende energie die Jacques Brel ook had", zei Louis van Dijk over Ramses. De inmiddels 78-jarige pianist sprak met veel liefde en bewondering over de jaren '60 toen hij met het ensemble Shaffy Chantant optrad, waarbij hij Ramses Shaffy en Liesbeth List begeleidde op de piano.

"Hij was bloedoriginee. Er was niemand die zo schreef. Het spatte er van af."

"Het materiaal was van een ongelofelijke kracht en een verschrikkelijke gedrevenheid, doordat hij zo ontzettend geloofde in zichzelf. Het spatte er van af. Hij was bloedorigineel, er was niemand die zo schreef."

Levensloop

Ramses Shaffy werd geboren in 1933 in Neuilly-sur-Seine, in het huidige Parijs als zoon van een Egyptische consul en Poolse moeder van Russische afkomst. Toen hij zeven jaar werd zette zijn moeder hem op de trein naar Nederland waar hij via een tante terechtkwam in een kindertehuis en later in een pleeggezin.

In 1952 werd hij aangenomen op de Amsterdamse toneelschool en speelde hij bij de Nederlandse Comedie in de stadsschouwburg aan het Leidseplein. In 1964 richtte hij het ensemble Shaffy Chantant op en maakte Ramses ook carriere als zanger. Vele hits volgden, zoals 'Sammy' en 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'.

Shaffy woonde in de Weteringbuurt en speelde vanaf begin jaren '80 ook weer als acteur bij Toneelgroep Amsterdam. Kort na de eeuwwisseling werd hij opgenomen in het Dr. Sarphatihuis in de Plantagebuurt. Hij leed aan Korsakov door zijn langdurige overmatige alcoholgebruik. Toch trad hij vanaf 2005 af en toe weer op met de band Alderliefste, ook samen met Liesbeth List. Ze scoorden opnieuw een hit met 'Laat me'.