Scooterrijder hard onderuit door gladheid op Buitenrustbrug in Haarlem

HAARLEM - Een scooterrijder is vannacht hard onderuit gegaan op de Buitenrustbrug in Haarlem.

Dat het vannacht flink gevroren heeft kunnen was voor de meesten wel duidelijk, maar ook bruggen bleken verraderlijk glad. Een scooterrijder heeft dat aan den lijven ondervonden op de Buitenrustbrug in Haarlem, waar het spekglad was.

De bestuurder van de scooter werd door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Politieagenten die ter plaatse kwamen hebben de gladde brug geprobeerd te strooien. Later kwam een medewerker van Spaarnelanden met een wagentje om de brug wat minder glad te maken.