Twee mannen in ziekenhuis na vallen in ijskoud slootje 'tijdens plassen'

ZWAAGDIJK-WEST - Twee mannen zijn vannacht in Zwaagdijk-West in het water terechtgekomen. Het zou gaan om de sloot achter een woonhuis.

De politie bevestigt dat de mannen te water zijn geraakt, maar dat het nog onduidelijk is hoe dat precies heeft kunnen gebeuren. Getuigen verklaarden dat de mannen stonden te plassen.

De mannen zijn door omstanders uit het water gehaald. Eén van de twee mannen is in ieder geval zwaargewond geraakt. Beiden liggen in het ziekenhuis.

Te mistig

Voor het incident werd een speciaal noodgevallenteam opgeroepen, die normaal met een traumahelikopter komt. Omdat het zo mistig was moesten ze echter per auto vanuit Amsterdam komen.