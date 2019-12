AMSTERDAM - De politie heeft vannacht meerdere waarschuwingsschoten gelost op het Rokin in het centrum van Amsterdam.

Agenten wilden een man aanhouden die daar met een mes stond te zwaaien. "Hij viel daarbij omstanders lastig", tweet de politie. Niemand raakte gewond.

De verdachte is opgepakt en overgebracht naar een cellencomplex. Het mes is in beslag genomen.