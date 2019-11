Zoekactie naar vermiste vissers beëindigd en wordt morgen hervat

TEXEL - De zoekactie naar de twee vermiste vissers die vermoedelijk in de gezonken viskotter zitten voor de kust van Texel is beëindigd. Dat meldt de politie.

Duikers gingen aan het einde van de middag voor het eerst het water in om de situatie rond het gezonken schip te verkennen. "Vandaag is de kotter verkend, aan de buitenkant onderzocht en zijn maatregelen genomen om morgen voor het eerst de kotter te betreden", aldus de politie op Twitter. Morgen wordt de zoekactie weer hervat.

Donderdagochtend zonk zeven kilometer uit de kust de Urker kotter 'Lummetje' met twee bemanningsleden aan boord. Het gezonken schip werd later die dag gelokaliseerd, maar van de twee opvarenden ontbrak ieder spoor. Tien duikers van de Koninklijke Marine doen dit weekend een poging om ze te vinden. De schippers van 27 en 41 jaar oud zitten in het schip of ze zijn overboord geslagen.