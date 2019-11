Vrijwilligers koken maaltijden voor buurtbewoners met 'overbodig' eten: "Iedereen is welkom"

AMSTERDAM - Het weggooien van eten is zonde. Dat is het belangrijke motto van de BuurtBuik in Amsterdam-West. Daarom koken zij iedere zaterdag, met voedsel dat ze van supermarkten uit de buurt krijgen, maaltijden voor buurtbewoners. En iedereen is welkom om aan te schuiven. Onze verslaggever Mohammad Al Mousa ging een kijkje nemen

De BuurtBuik wordt volledig gerund door vrijwilligers. Iedere zaterdag staat er voor mensen in de buurt een driegangenmenu klaar voor iedereen die wil komen. "Mensen hoeven zich niet aan te melden. Of je nou veel verdient of weinig, hier in de buurt woont of ver weg, iedereen is welkom", legt een van de vrijwilligers uit.

Elke week zitten er zo'n 40 mensen met smart te wachten op een van de lekkere maaltjes die worden gemaakt. "Ze zijn er deels voor de gezelligheid en de gezonde maaltijd", aldus de vrijwilligers. Vandaag stond er groentesoep op het menu.

Wil je meer weten over BuurtBuik? Kijk dan de video hierboven.