Reddingstation Wijdenes hard toe aan een nieuwe boot: "Mag ook een tweedehands zijn"

Een nieuwe of tweedehandse boot is nodig, omdat de vorige boot niet goed meer te gebruiken was. "De techniek is verouderd. Op een gegeven moment waren we meer aan het repareren dan dat hij aan het varen was. Toen was het tijd om afscheid te nemen. Een reddingsboot moet gewoon altijd kunnen starten", aldus schipper Sjaak van de Ruit.

Vergane glorie

De huidige boot die nu gebruikt wordt, is ingehaald door de huidige techniek. Ook de dekruimte aan boord houdt te wensen over. Het is namelijk niet mogelijk om naast de bemanning ook brandweer of ambulance personeel of een brancard mee te nemen. Mark Hennevanger: "Bij een medische noodzaak nemen we graag ambulance personeel mee. Als iemand dan nek of rug letsel heeft zijn zij daar beter in getraind dan wij. Dus het is belangrijk dat je ze kan meenemen." Ook heeft de huidige boot niet genoeg trekkracht om een grotere boot in nood te kunnen slepen.

Nieuwste techniek

Ze zijn daarom opzoek naar een goede opvolger van de oude boot. "Het hoeft geen nieuwe boot te zijn, maar een goede opvolger. Een met genoeg trekkracht, genoeg dekruimte en met de nieuwste techniek zodat ze met deze boot weer zeker 15 jaar optimaal inzetbaar zijn", legt Van de Ruit uit aan mediapartner WEEFF.