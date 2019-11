Duikers maken eerste verkenningsronde bij gezonken visserskot

Na een dag niet gezocht te kunnen hebben vanwege slecht weer, werd vandaag groen licht gegeven om de zoekactie voort te zetten. Vanochtend voer "Qua weer was het de afgelopen dagen windkracht 6 met golven van 5 meter hoog", legt Edwin Granneman van Kustwacht Nederland uit. "Nu is de windkracht afgenomen met daardoor golven van slechts één meter. Het getij is er op dit moment goed voor om te duiken."

Donderdagochtend zonk zeven kilometer uit de kust de Urker kotter 'Lummetje' met twee bemanningsleden aan boord. Het gezonken schip werd later die dag gelokaliseerd, maar van de twee opvarenden ontbrak ieder spoor. Tien duikers van de Koninklijke Marine doen dit weekend een poging om ze te vinden. De schippers van 27 en 41 jaar oud zitten in het schip of ze zijn overboord geslagen.

De duikoperatie op twintig meter diepte is niet zonder risico. "Je kan je voorstellen dat er netten, trossen en kabels rondzwerven, die een duiker in gevaar kunnen brengen. Dat moet eerst worden opgelost." En over het erbarmelijke zicht onder water twee dagen geleden van slechts vijftien centimeter, zegt Roelink: "Dat is lastig, maar we kunnen ook zonder zicht werken. Maar we verwachten dat het nu beter is en dat zal alleen maar helpen."





De kustwacht heeft, in tegenstelling tot de coördinerende rol tijdens de reddingsactie donderdag, nu een ondersteunende rol tijdens de bergingsactie. Granneman: "We houden het omliggend scheepvaartverkeer weg. We hebben ook een schip rondvaren voor rommel dat komt opdrijven. Dan kunnen de duikers van het marineschip Makkum gewoon doorgaan met hun eigen werk."