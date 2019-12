Wendy organiseert eerste Zaanse Wereldlichtjesdag om overleden kinderen te eren

Al bijna een jaar is de inmiddels 40-jarige Wendy met de Wereldlichtjesdag bezig. Ze regelde alles zelf: van locatie en sponsoren tot het maken van een flyer. Zij begon ermee, nadat haar speurtocht om meer te weten te komen over haar tweelingzus tot niets leidde.

Dossiers opduiken

"Ik heb alles op zijn kop gezet om achter informatie over Paula te komen. Het ziekenhuis is een jaar lang voor mijn bezig geweest om dossiers op te duiken. Maar ze zeiden: 'het is zo lang geleden, we kunnen helaas niets meer vinden'", aldus Wendy voor de camera van NH Nieuws.

Ze mist haar zus, die ze in wezen nooit gekend heeft, nog dagelijks. "Ik heb haar inderdaad nooit gekend, maar het voelt wel alsof ik haar ken. Daarom mis ik haar ook zo", zijn de emotionele woorden van Wendy. "Dat er nog iemand op de wereld had moeten zijn die op mij lijkt."

'Mooi om te regelen'

Voor Wendy is het een droom die uitkomt, want overleden kinderen hebben ook het recht om nog genoemd te worden. "Er is een 79-jarige vrouw die zich heeft aangemeld voor de lichtjesdag, omdat ze haar zoontje heeft verloren. Het wordt de eerste keer dat zijn naam genoemd gaat worden. Het is mooi dat ik dit voor mensen kan regelen", aldus een trotse Wendy.

De Wereldlichtjesdag is op zondag 8 december in de Oostzijderkerk. Er is vandaag nog een mogelijkheid om je op te geven via het mailadres wereldlichtjesdag-zaanstreek@outlook.com.