Alkmaarse apothekers waarschuwen voor groot medicijntekort

ALKMAAR - Apothekers in de regio Alkmaar gaan komende week via een ludiek protest aandacht vragen voor het nijpende tekort aan medicijnen, dat volgens de Apothekerscoöperatie Noord-Kennemerland (APCON) komend jaar alleen maar groter dreigt te worden.

Volgens Chris Sindhunata, voorzitter van APCON en zelf apotheker, zijn er de afgelopen tijd zelfs voorbeelden te noemen van mensen die in het ziekenhuis zijn beland, omdat hun eigen medicijn er niet meer was en vervangende medicijnen niet bleken te werken. "Plastabletten zijn bijvoorbeeld moeilijk te vervangen, omdat ze een specifieke stof bevatten. Als dit niet werkt, houden mensen vocht vast en moeten ze voor behandeling naar het ziekenhuis. Verspilde moeite", aldus Sindhunata.

Tijdens de actie op donderdag 5 december zullen er lege doosjes medicijnen worden uitgedeeld, slechts voorzien van een sticker met de tekst 'bittere pil' erop. In het doosje zal APCON een A4'tje met uitleg over de actie én een gedicht uit naam van de Sint stoppen. "We hopen dat heel Nederland gaat aanhaken bij de actie, om het landelijk aan de kaak te stellen", aldus APCON.

De patiënt is volgens de APCON nu de dupe, omdat hij of zij pas in de apotheek merkt dat zijn of haar geneesmiddel niet beschikbaar is. Apothekers weten vaak nog wel een alternatief medicijn aan te dragen, maar "apotheekteams zijn de boodschappers van het kwaad. Zij moeten de patiënt vertellen dat hij zijn vertrouwde medicijn niet krijgt en tegelijk willen ze hem geruststellen. Ze krijgen echter steeds vaker te maken met boze reacties."

Nieuwe maatregelen

Onlangs heeft de minister aangekondigd maatregelen te willen nemen tegen het groeiende medicijntekort. Daarom wordt de voorraad in Nederland in 2020 voor vijf maanden aangevuld. De apothekers zijn blij met de aandacht die het probleem krijgt, maar dit is volgens Sindhunata geen structurele oplossing. "Dit is alleen symptoombestrijding. Er moet wat gedaan worden aan het prijsbeleid in Nederland (in het blauwe blok hieronder uitgelegd)."