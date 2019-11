'Bijzondere' doopvont van Grote Kerk Beverwijk krijgt prominente plek in museum

BEVERWIJK - De doopvont van de Grote Kerk in Beverwijk krijgt binnenkort een prominente plek in Museum Kennemerland. Bestuurslid Jeroen Zoetmulder kreeg het naar schatting 120 jaar oude pronkstuk overgedragen van de Protestantse Kerk Beverwijk. "Fantastisch om het straks te kunnen presenteren."

De protestantse gemeente ruilde een paar jaar geleden de Grote Kerk in voor een ander kerkgebouw in Beverwijk. De doopvont bleef achter in de dooptuin. "Jeroen liep er hier tegenaan en deed de suggestie om het te laten restaureren", vertelt Jan Kramer van de kerkgemeenschap. "Hij komt nu in handen van iemand die liefhebber is en de schoonheid ervan ziet. En dan vertrouw je dat ook toe", aldus Kramer.

De doopvont blijft volgens Zoetmulder wel in eigendom van de kerk, die na de restauratie in Museum Kennemerland komt te staan. "Een heel bijzondere dag", lacht hij. "We krijgen een van de belangrijkste erfgoedstukken van Beverwijk. En dat is fantastisch om dat te straks te kunnen presenteren."