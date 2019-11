Halsema: onevenredige nadruk op hele grote dance- en muziekfestivals in de stad

De Amsterdamse burgemeester Halsema gaat kijken of er een verschuiving in de stad kan plaatsvinden van grootschalige dance- en muziekfeesten naar meer kleinschalige buurtevenementen. Dat zegt zij in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Eind dit jaar komt Halsema met een evaluatie van het huidige evenementenbeleid. Burgemeester Van der Laan voerde nieuwe regels in voor festivals, maar de discussie of al die evenementen voor te veel overlast of juist voor een levendige stad zorgen, houdt sindsdien aan. Bij de start van het festivalseizoen regende het klachten. Organisatoren zeggen er juist alles aan te doen om de overlast binnen de perken te houden. Halsema heeft net de eerste cijfers binnengekregen van de evaluatie. "Wat wij zien is dat er een onevenredige nadruk ligt in Amsterdam op hele grote dance- en muziekfestivals. En het zijn volgens mij ook met name de festivals die voor de meeste overlast zorgen." Wel voegt ze eraan toe dat het aantal festivals in Amsterdam het afgelopen jaar met éénderde is afgenomen. "Dat is aanzienlijk."

Quote "Veel Amsterdammers hebben eigenlijk behoefte aan kleinschalige buurtevenementen" femke halsema

Uit een peiling van onderzoeksbureau OIS in opdracht van AT5 bleek deze week dat een meerderheid van de Amsterdammers voorstander is van minder festivals in de stad. Halsema: "Wat ook uit de evaluatie blijkt, is dat bewoners inderdaad overlast van dat soort festivals hebben, maar laat ik daar wel bij aantekenen dat heel veel, met name ook jonge Amsterdammers er met heel veel plezier naartoe gaan, en dat hoort er ook bij."

AT5