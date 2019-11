Half uur vertraging op A8 bij Zaandam door ongeluk

ZAANDAM - Op de A8 richting Amsterdam is er een ongeluk tussen twee auto's gebeurd, waardoor ander verkeer terechtkomt in een file van ruim een half uur.

Volgens de politie botsten de twee wagens rond 9.35 uur met elkaar, waarna een van de auto over de kop sloeg en ondersteboven op het wegdek belandde. Over verschillende rijbanen ligt puin van de twee auto's. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Er staat tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid zo'n vier kilometer langzaam rijdend verkeer. Er is voor auto's maar één rijstrook open en volgens Rijkswaterstaat zal dat ook nog wel even duren: het wegdek zal namelijk eerst moeten worden schoongemaakt, voordat de banen weer open kunnen.