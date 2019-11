Gaslek bij tankstation Den Helder gedicht: treinverkeer hervat

Een tankstation aan de Kievitstraat in Den Helder is vanavond enige tijd ontruimd geweest omdat er bij het lossen van LPG (gas) een lek was ontstaan. Omdat het tankstation pal aan het spoor ligt, werd uit voorzorg ook het treinverkeer tussen Den Helder en Den Helder-Zuid stilgelegd.

De brandweer heeft het lek inmiddels gedicht, meldt de Veiligheidsregio op Twitter. Of het gaslek in de tankauto of in de pomp is ontstaan, is niet bekend.

Om het publiek op afstand te houden was een groot gebied rond het tankstation afgezet. Die afzetting is inmiddels opgeheven. Ook het treinverkeer tussen Den Helder-Zuid en Den Helder is weer hervat.