Hennepkwekerij gevonden onder Buitenrustbrug in Haarlem

HAARLEM - Onder de Buitenrustbrug in Haarlem is een hennepkwekerij gevonden. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

De kwekerij zou in een ruimte onder de zijkant van de brug zitten. Volgens een getuige kan de politie nog niet naar binnen in verband met de veiligheid. Het is niet bekend om hoeveel planten het gaat. Evenmin is bekend of er iemand is aangehouden.

Een gespecialiseerd bedrijf is opgeroepen om de ruimte leeg te halen.