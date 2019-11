Uit Haarlemse opvang gezette dakloze slaapt dit weekend dankzij rechter in hotelbed

HAARLEM - De uitgezette dakloze in Haarlem slaapt dit weekend op last van de rechter in een hotel. Dat is vandaag geregeld in een voorlopige voorziening, die was aangevraagd door de advocaat van de 33-jarige man. Hij was vorig weekend na een ruzie op stel en sprong uit de daklozenopvang aan de Wilhelminastraat gezet. Deze week mocht hij van HVO-Querido niet terugkomen.