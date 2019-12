West-Friesland Inzamelingsactie voor nieuw orgel Westerkerk Enkhuizen: "Dit wil je niet jarenlang horen"

ENKHUIZEN - Al tien jaar lang zit de Westerkerk in Enkhuizen zonder echt orgel. Doodzonde, zo vindt de stichting achter de kerk. Daarom zijn ze nu een inzamelingsactie gestart voor een nieuw orgel. "We willen het muziekleven in Enkhuizen door middel van het nieuwe orgel graag een impuls geven", zegt Richard Lijnsvelt van de stichting.

Op dit moment maakt de kerk gebruik van een elektrisch orgel, maar volgens kenners komt daar niet het allermooiste geluid uit. "Van dit orgel zijn de pijpen gedigitaliseerd [...] het is een ingeblikt geluid. In een huiskamer kan het aardig klinken, maar als je in een prachtige kerk zit, wil je dit niet jarenlang horen", aldus orgelspeler Simon Stelling.



De kerk zit al tien jaar zonder een echt groot orgel. In 2009 is de kas van het orgel gerestaureerd en sindsdien past het orgel van Steenkuyl uit 1899 er niet meer in. Ook vonden kenners de klank van een 19e-eeuws orgel niet bij de uitstraling van de orgelkas uit de 16e eeuw passen. Daarom wil de stichting dat er nu een nieuw orgel gemaakt wordt, dat wel in de kas past en de juiste klanken produceert. Maar zo'n nieuw orgel kost maar liefst 650.000 euro. Een groot bedrag, dat de stichting via een crowdfunding wil ophalen. "Iedereen kan een klein onderdeel van het orgel kopen, bijvoorbeeld een toets of een pijp", vertelt Richard Lijnsvelt verder.

Quote Dan kan ik mijn emotie er weer in kwijt, weer passie leggen in de muziek en mensen ontroeren simon stelling, orgelspeler