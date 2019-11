Jutters struinen kust af naar vispluis: "We geven het een tweede leven"

"We zijn natuurlijk ervaren jutters", vertelt Suzanne Klaassen van stichting Juttersgeluk. Met een groep van zo'n tien vrijwilligers struint zij vanochtend het Bloemendaalse strand af. "We weten we waar we moeten zoeken, dus beginnen we bij de vloedlijnen. Die zijn een paar dagen geleden al gevormd."

Vispluis zijn de blauwe, lange draden die verspreid over het strand liggen. Ze zijn afkomstig van de onderkant van visnetten, als beschermlaag tegen beschadiging en slijtage. "Het is een soort buffer die helaas vaak loslaat. Dieren raken er dan in verstrikt en het spoelt aan op het strand", licht Klaassen toe.