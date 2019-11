Onzekere tijden bij Tata Steel staan aanpak overlast 'niet in de weg'

WIJK AAN ZEE - De aangekondigde bezuinigingen bij Tata Steel in IJmuiden zullen geen invloed hebben op het plan van aanpak (Roadmap 2030) om overlast tegen te gaan. Dat zegt directeur Hans van den Berg vandaag tegenover NH Nieuws. Over de toekomst van het Tata Steel Chess Tournament is Van den Berg minder uitgesproken.

Tata Steel Europe bevestigde deze week dat er in Nederland 1.600 banen moeten gaan verdwijnen. Tijdens de opening van het nieuwe informatieloket van het staalbedrijf in Wijk aan Zee, vertelt Van den Berg dat hij veel vragen krijgt naar aanleiding van dit slechte nieuws. "Blijft dit kantoor wel open? En gaat de Roadmap tegen overlast wel door? Maar ik kan je geruststellen: daar gaan we volop mee door om te verbeteren op het gebied van milieu en hinder. En dit kantoor blijft ook gewoon open", aldus Van den Berg tegen NH Nieuws.

Over de toekomst van het fameuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee was de directeur desgevraagd minder uitgesproken. "Op langere termijn gaan we zien wat er gaat gebeuren. Het is allemaal nog in de beginfase en kunnen we er nog niet veel informatie over geven."

Bekijk hier het interview met Hans van de Berg: