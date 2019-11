Black Friday mét ballenbak op Haarlemse Grote Markt

HAARLEM - Het is Black Friday vandaag. Voor deze gelegenheid is midden op de Grote Markt een enorme ballenbak neergezet. Iedereen die wil, mag een duik nemen om te graaien naar kortingen en prijzen.

Centrummanager van de Haarlemse binnenstad Falco Bloemendal is zichtbaar trots op de ballenbak. Hij heeft een duidelijk doel met alle initiatieven rondom Black Friday: "We hopen dat meer mensen de stad in komen. In plaats van online shoppen in de stad gaan shoppen."

Niet iedereen doet mee

Maar niet iedereen is enthousiast over het vanuit Amerika overgewaaide kortingenfestijn. Eigenaar van stripboekhandel Jopo de Pojo Mark Marijnen doet niet mee: "De reden is heel simpel we zitten vast aan vaste boekenprijzen. Boeken waar we eventueel korting op mogen geven zijn al uitverkocht'.

'Consuminderen'

Ook Dille en Kamille doet niet mee, uit ideële overweging. "We vinden korting niet belangrijk. We willen onze klanten bewust maken van 'consuminderen'. We staan recht tegenover de massaconsumpie waar Black Friday voor staat." De winkel houdt als alternatief vandaag 'Green Friday', waarbij voor elke online aankoop 1 euro wordt gedoneerd aan het goede doel.