Voorbijganger ontdekt explosief in sloot bij Geuzenveld in Amsterdam

AMSTERDAM - Een voorbijganger deed vanmiddag een opvallende ontdekking. In een sloot bij Geuzenveld in Amsterdam bleek opeens een explosief te liggen.

Vlakbij de kruising van de Nico Broekhuysenweg en Bok de Korverweg stak een object met een draad uit het water. De voorbijganger waarschuwde daarom de politie, die ter plaatse kwam. Agenten konden vervolgens bevestigen dat het om een explosief ging.

Onderzoek

Het is nog niet duidelijk of het explosief onschadelijk moet worden gemaakt. Momenteel is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nog bezig met onderzoek. Ook is Forensische Opsporing aanwezig.