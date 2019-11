Geboeide arrestant nog altijd voortvluchtig: 'Draagt opvallend grote armbanden'

ALKMAAR - De geboeide arrestant die gisteren aan de politie ontsnapte in Alkmaar, is nog altijd voortvluchtig. 'In een onbewaakt ogenblik' zette hij het op een lopen.

Omdat de 22-jarige man nog een celstraf van 30 dagen had openstaan, besloot de politie hem op te zoeken in zijn woning in de wijk Huiswaard. Een huisgenoot vertelde de agenten dat hij niet thuis was, maar omdat de betrokken agenten dat niet geloofden, besloten de woning te doorzoeken.

Met succes, want de veroordeelde hield zich schuil onder een bed. Nadat hij - met z'n handen op z'n rug - was geboeid, werd hij naar de politieauto geleid. Onderweg naar het dienstvoertuig rukte hij zich echter los, nam de benen en verdween uit het zicht. De zoekactie die volgde, waarbij ook de politiehelikopter en een politiehond werd ingezet, leverde niets op.

Helikopter en politiehond

Ook een Burgernet-oproep, waarin Alkmaarders werd gevraagd uit te kijken naar een geboeide man in een grijs vest en een spijkerbroek, bleef zonder resultaat. De politie gaat ervan uit dat de man er niet in is geslaagd zich te ontdoen van de boeien, want in z'n signalement rept de politie - ietwat gekscherend - over 'grote armbanden'.