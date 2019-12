Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: leeuwen beginnen nieuw leven in Zuid-Afrika

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat vier leeuwen een nieuw leven in Zuid-Afrika tegemoet gaan.

Een spannende dag bij Stichting Leeuw. Vier van hun leeuwen vertrekken naar een speciale opvang in Zuid-Afrika. Het zijn de koppels Hugo en Ambra en Simba en Isolde. Bij Stichting Leeuw zijn ze al maanden bezig met de voorbereidingen. Allereerst moeten natuurlijk alle papieren in orde zijn. Maar ook de dieren moeten aan de slag, want het is de bedoeling dat ze zelf de reiskist in lopen. "Als het niet lukt om een dier de kist in te krijgen, zijn we genoodzaakt hem te verdoven. Dat is het laatste wat je wil", vertelt dierenverzorger Patrick Bos.

Quote "De leeuwen verdoven is wel het laatste wat je wil" Patrick bos, dierverzorger

Leeuw Hugo is als eerste aan de beurt. Het zag er lang naar uit dat hij zijn laatste jaren bij Stichting Leeuw zou blijven. Een paar jaar geleden kwam hij met vier broers naar Anna Paulowna vanuit een Duits circus. Maar toen vorig jaar ook zij laatste broer Bingo overleed, leek zijn lot vast te staan. Toen was daar ineens Ambra. Ook zij kwam uit het circus. Alleen zij zat daar opgesloten met twee tijgers. Toen die kort na elkaar overleden, werd geprobeerd om de overblijvers Hugo en Ambra aan elkaar te koppelen. Dat werd een succes. Het duurde even voordat ze aan elkaar waren gewend, maar na een tijdje hadden ze elkaar helemaal gevonden. Als setje gaan ze nu ook op reis. Zuid-Afrika Het was even spannend voor de dierenverzorger, maar de operatie liep gesmeerd. "Het is allemaal goed verlopen. De trainingen zijn niet voor niets geweest," zegt verzorger Patrick trots, nadat alle vier de leeuwen zonder problemen de reiskist in zijn gelopen. De leeuwen hebben een vliegreis van twaalf uur voor de boeg en met het wachten en de douanecontroles erbij zitten de dieren de komende achtenveertig uur in hun reiskist. Maar dan zijn ze ook daadwerkelijk in Zuid-Afrika en kan hun nieuwe leven beginnen.