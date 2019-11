Buurtbewoners weten Naarder 'boodschappenkastjes' goed te vinden

NAARDEN - De buurtkastjes tegen voedselverspilling in Naarden zijn een succes. Eind oktober werd als proef het eerste kastje geplaast, maar de vraag om nieuwe kastjes blijft groot: er staan er nu drie. Buurtbewoners weten de kastjes met boodschappen goed te vinden.

Said Almakroudi

De bedoeling van de buurtkastjes is dat bewoners van de wijk er voedsel of andere producten in zetten die ze overhebben. Buurtbewoners die het minder breed hebben kunnen er vervolgens iets uitpakken. Met een paar ferme klappen sloeg Said Almakroudi vandaag een paal voor het derde buurtkastje de grond in, om het kastje er vervolgens op vast te schroeven. Said is voorzitter van het Buurtplatform KTV in Naarden en zijn streven was om in elke wijk een buurtkastje te hebben. Dat is hem gelukt.

Quote "Ik hoop dat er geen toekomst is voor de buurtkastjes, want dat betekent dat ze niet meer nodig zijn" Said almakroudi

Het kastje staat in de tuin van buurtbewoonster Margriet. Ze ziet het kastje erg zitten. ''Ik heb het idee dat hier in deze wijk de gewone mensen wonen. Ik wil niet zeggen verborgen armoede, maar ik denk dat het erg van pas komt'', aldus de buurtbewoonster. Inhoud van het kastje Said en Margriet hebben allebei zo hun ideeën wat zij in het kastje stoppen. ''Ik denk dat het leuk is om iets extra's te geven. De gewone basis hebben mensen wel, maar misschien een reepje chocolade of een snoepje voor de kinderen'', zegt Margriet. Said sluit zich daarbij aan. ''Ik heb gister nog koffie in het buurtkastje gedaan", zegt hij.

NH Nieuws

Toekomst Said gaat kijken hoe deze drie kastjes gaan lopen. Als dit goed gaat, dan komen er meer, want er is nog veel vraag naar. Toch heeft hij een duidelijk idee over de toekomst van de buurtkastjes. ''Ik hoop dat er geen toekomst is voor de buurtkastjes, want dat betekent dat ze niet meer nodig zijn en dat is positief''.