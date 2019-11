Bewoners en medewerkers vrezen voor sluiting geliefde buurtsuper: "Het vervult een maatschappelijke rol"

PURMEREND - Ze zijn er stuk van. Deze week hoorden de medewerkers en begeleiders van Superrrr in Purmerend dat hun geliefde winkel waarschijnlijk in begin volgend jaar zal sluiten. In de kleine buurtsupermarkt in Heel Europa werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar niet alleen de werknemers zijn er stuk van, ook bewoners konden hun oren niet geloven. De winkel vervult ook een belangrijke sociale functie in de buurt.

NH Nieuws

Afgelopen woensdagavond werden de begeleiders geïnformeerd. Niemand zag dit slechte nieuws aankomen. Gisteren werd de rest van het personeel op de hoogte gesteld. In het totaal werken er 12 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de winkel. Ook is het een reïntegratiebedrijf. De 25-jarige begeleider Rosa in de winkel vertelt aan NH Nieuws dat ze er ziek van is. "Anderhalf jaar terug startte ik in deze Superrr als begeleider. Ik vind het prachtig om te doen. 's Ochtends om 07:45 uur zet ik de oven aan. De eerste warme broodjes liggen om 08:15 uur in de schappen. Dan komen de eerste moeders met kinderen en bouwvakkers al binnen. Alle mensen die hier werken heb ik in mijn hart gesloten." Maatschappelijke functie De Superrr heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Omwonenden komen binnen voor een praatje of een beetje gezelligheid, zo licht Ineke Smit, lid van de buurtcommissie, toe. "Er wonen veel ouderen hier die er af en toe op uit gaan naar de Superrr. Ze kunnen dan even bij kletsen met elkaar en het breekt lekker de dag voor ze. Als de winkel verdwijnt, zijn de ouderen bang dat hun dagelijkse uitje ook verdwijnt. Dat kan echt niet gebeuren", vertelt Ineke aan NH Nieuws. De winkel is inmiddels een handtekeningen-actie gestart om het belang van het voortbestaan van de winkel onder de aandacht te brengen.

Quote "Alle medewerkers heb ik in mijn hart gesloten" Rosa (25) - begeleider superrr purmerend

"Het is een voorgenomen besluit, nog geen definitief besluit", vertelt Daphne Moors operationeel manager van Support & Co aan Regio Purmerend en NH nieuws. Toch lijkt het doek in de eerste maanden te zullen vallen voor Superrr Purmerend. Moedermaatschappij Alliade gaat weer terug naar de basis en stopt met initiatieven buiten Friesland. 'Serieuze overnamepartner' Rosa en haar man zouden de winkel graag voortzetten. Maar dat besluit ligt niet alleen bij Support & Co of Alliade. De ruimte wordt momenteel gehuurd door zorginstelling Leviaan. Alliade heeft in een telefonische reactie verklaard te zullen zoeken naar serieuze overnamepartners of naar geschikte arbeidsplaatsen voor het personeel.