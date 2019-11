Zaanstreek-Waterland Op koopjesjacht voor een beter milieu: geen Black Friday maar Green Friday

ZAANDAM - In de kringloopwinkel Het Goed in Zaandam was het vandaag geen Black Friday maar Green Friday. Om aan te tonen dat je ook op koopjesjacht kunt zónder het milieu te belasten, voert de tweedehandswinkel actie. "Wij hebben met onze kringloopwinkels vorig jaar 21 miljoen kilo CO2 bespaard. Alleen met de winkel in Zaandam al 1.000 kilo, " zegt filiaalmanager Kim Meijer.

Een oudere man zegt dat hij elke week wel een keer langskomt in de kringloopwinkel. Hij heeft ditmaal een paar plastic opbergdoosjes uitgekozen voor 34 cent per stuk. Dat het Green Friday is zegt hem niets, maar hij zou wel graag zien dat mensen minder snel van alles weggooien dat nog goed is: "Breng het gewoon hier naartoe. Dat doe ik ook." Kim haalt uit een kledingrek een sjieke blouse waar het label nog aan vastzit: "Helemaal nieuw, nooit gedragen. En dat zie je bij zoveel kledingstukken."

Quote "Mensen kopen bewust in een kringloopwinkel, omdat het goed is voor het milieu" Kim Meijer, filiaalhouder kringloopwinkel

Door tweedehands spullen te kopen, bespaar je op de milieuvervuilende productiekosten, legt filiaalmanager Kim uit. In 'haar' winkel kan je eigenlijk alles kopen. Althans, op ondergoed na dan. Maar komen mensen vooral niet naar een kringloopwinkel omdat het zo goedkoop is? "Nee hoor", antwoordt Kim. "Mensen kopen bewust omdat het goed is voor het milieu." Een jong stel met een mand vol spulletjes staat bij de kassa en beaamt dat ze bewust tweedehands spullen kopen voor het milieu, voor de duurzaamheid. "Voordeel is dat je er ook niet zo aan hecht en het makkelijk weer doorgeeft", zegt de vrouw.