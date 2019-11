West-Friesland Volop handelen op de Westfriese beursvloer: "Het ging als de brandweer"

HOORN - "Iedereen is met elkaar in gesprek, mensen zoeken elkaar en mensen vinden elkaar." Het was een drukte van jewelste en er werd flink gehandeld op de tiende editie Westfriese beursvloer. De ruilbeurs, gisteren gehouden in schouwburg Het Park in Hoorn, is bedoeld voor organisaties en bedrijven uit de regio die diensten en goederen met elkaar uitwisselen. "Het is een grote succesvolle boel", zegt Brigitta Porsch van het Vrijwilligerspunt.

De beursvloer is erg belangrijk voor maatschappelijke organisaties uit de regio. Ze beschikken namelijk niet altijd over genoeg financiele middelen. "Ze kunnen hier geen geld vragen, maar wel kennis, kunde, middelen, materialen, klushandjes of handjes die helpen", vertelt Brigitta verder. Ook is de beursvloer interessant voor ondernemers, omdat het maatschappelijk betrokken ondernemen groeit. "Bedrijven willen iets doen, maar wel iets wat binnen de krachten van hun eigen bedrijf ligt, dat kunnen ze dan bieden."

"Als de brandweer" Op de vloer waar normaal vele theaterstukken voorbij komen, gaan allerlei organisaties en bedrijven met elkaar in gesprek. "Soms komt het één op één overeen en anders wordt er onderhandeld tot er een match komt."



De Zonnebloem Enkhuizen ging in ieder geval met een voldaan gevoel naar huis. "We hebben 400 mappen kunnen scoren, geweldig gelukt vandaag. We hebben een notebook gescoord, een cursus dementie voor vrijwilligers geregeld en een bezoek aan de brandweer. Het ging dus als de brandweer vandaag", vertelt Peter van Staveren van de Zonnebloem in Enkhuizen.



En de cameraman van streekomroep Weeff ging trouwens ook met een mooie match naar huis: