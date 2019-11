Auto total-loss bij kop-staartbotsing A8: weg weer vrij

Dat laat de politie desgevraagd aan NH Nieuws weten. Het ongeluk gebeurde vlak voor de verbindingsweg naar de A7. Behalve die verbindingsweg werden ook drie andere rijstroken afgesloten, waardoor verkeer vanuit de richting Amsterdam over één rijstrook moest. Dat leverde de nodige vertraging op, maar omdat auto inmiddels is geborgen de weg is vrijgegeven, neemt ook het fileleed snel af.

Op beelden van Rijkswaterstaat is een ambulance te zien. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen. Hoewel de politie geen gewonden meldt, laat een getuige weten dat bestuurder van de personenauto per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hij zou achterop een vrachtwagen zijn gebotst, maar die lezing kan de woordvoerder niet bevestigen.