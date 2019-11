Coentunnel weer open na autobrand op A10-Noord

AMSTERDAM - Vanwege een brandende auto op de A10-Noord is de Coentunnel vanmiddag enige tijd gedeeltelijk dichtgeweest. Verkeer vanaf de A8 en de A10-Oost werd omgeleid.

Inmiddels heeft de brandweer de brandende auto geblust, zo is te zien op een foto van weginspecteur Stefan van Rijkswaterstaat. Ook de tunnelbuis is zojuist vrijgegeven, al is de rijstrook waarop de auto uitbrandde nog wel dicht.