Vader van neergestoken tiener start petitie voor preventief fouilleren in Purmerend

PURMEREND - Purmerend is niet meer veilig, vindt calamiteitenfotograaf Haico Kats. Zijn zoon viel op 21 oktober slachtoffer van een steekpartij. Haico is een petitie gestart voor preventief fouilleren.

Inter Visual Studio / @dan_photogeek

In Purmerend heerst angst, vooral in de wijk Wheermolen, aldus Kats. "Ik heb gehoord dat mensen de jongeren in de wijk niet meer aan durven te spreken. In de avonden wordt er gewoon niet meer open gedaan." Mede hierdoor, en door de steekpartij is Haico een petitie voor preventief fouilleren gestart. "Er hoeft van mij geen hek omheen, als de instanties maar de mogelijkheid krijgen. Ik kijk oplettender dan een ander persoon." Haico schat dat zes op de tien jongeren onder de 16 met verboden spullen op zak lopen.

Direct naar huis Op 21 oktober 2019 stond de tijd even stil voor Haico toen hij een telefoontje van zijn partner kreeg. "Ik moest direct naar huis komen, zei ze." Zijn zoon en een vriend van zijn zoon waren neergestoken Haico liet alles uit zijn handen vallen, sprong op de brommer en reed naar huis. Thuis aangekomen hebben Haico en zijn partner de bouwvakkers die hun badkamer verbouwde alleen gelaten en zijn ze snel naar het ziekenhuis gegaan. "Ik had toen nog geen idee hoe hij er aan toe was." Het is niet de eerste keer dat de zoon van een calamiteitenfotograaf slachtoffer van een steekpartij wordt. In 2017 werd de zoon van Dirk Jan Bood, Nick, doodgestoken in Zaandam. Dit is Kats' zoon gelukkig bespaard gebleven.