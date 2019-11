Informatieloket van Tata Steel in Wijk aan Zee vanaf vandaag open

De deuren van het loket werden vanochtend geopend door directeur Hans van den Berg en projectmanager Bram Nugteren. "We willen mensen verwelkomen en laten zien welke maatregelen we nemen om overlast in de omgeving te verminderen", aldus Van den Berg. "Maar we willen ook in gesprek gaan met onze buren."

VR-bril en een microscoop

Op maandag, woensdag en vrijdag (en één keer in de maand op donderdagavond en zaterdagochtend) kunnen bezoekers terecht bij het loket om vragen te stellen of een klacht in te dienen. Daarnaast is er een ideeënbus, kan je door de fabriek 'lopen' met een VR-bril en kunnen stofmonsters worden onderzocht met een microscoop.