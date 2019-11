Veel vraag naar EK-tickets in Amsterdam: "Er is absolute schaarste"

AMSTERDAM - Het wordt heel moeilijk om kaarten te krijgen voor een EK-wedstrijd van het Nederlands elftal in Amsterdam volgend jaar. Volgens Gijs de Jong, die toernooidirecteur is van speelstad Amsterdam, is de vraag naar de kaarten gigantisch.

"De vraag overschrijdt het aanbod wel twintig tot dertig keer. Er is absolute schaarste", zegt De Jong. Een groot gedeelte van de beschikbare kaarten voor het EK 2020 is al verkocht tijdens de eerste verkoopfase in de zomer. Na de EK-loting van zaterdag in Boekarest begint de tweede fase, waarin per wedstrijd kaarten op de markt komen voor de vakken die bedoeld zijn voor de twee landen die in actie komen.

Hoe minder je bent geweest, hoe kleiner de kans

"Grofweg zeventig tot tachtig procent van de kaarten is al verkocht", weet De Jong. "Na de loting komen de kaarten vrij voor de betrokken bonden. In Amsterdam betekent dat 6000 tot 7000 tickets per wedstrijd. Dat zijn heel beperkte aantallen, zeker als je weet dat we bijna 40.000 houders van een Oranje ClubCard hebben. De fans die er alle wedstrijden bij zijn geweest, zowel thuis als uit, zijn zo goed als gegarandeerd van een kaartje. Hoe minder ze zijn geweest, hoe kleiner de kans." De UEFA kreeg vanuit heel Europa ruim 19 miljoen aanvragen binnen voor kaarten. "Londen, München en Amsterdam staken daar met kop en schouders bovenuit wat betreft populariteit", aldus De Jong. De Europese bond heeft drie miljoen kaarten beschikbaar voor de 51 wedstrijden, die verspreid door Europa in twaalf verschillende landen worden gespeeld.

