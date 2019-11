Taxichauffeurs troggelen toeristen tienduizenden euro's af met pintruc

AMSTERDAM - De politie heeft twee taxichauffeurs aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting van passagiers. De slachtoffers waren veelal toeristen die contactloos betaalden. In totaal zouden ze hun slachtoffers voor minimaal 35.000 euro hebben opgelicht.

De hoofdverdachte is een 29-jarige man uit Wateringen. Hij wordt ervan verdacht samen met andere taxichauffeurs meerdere passagiers voor veel geld te hebben opgelicht. De chauffeurs lieten de slachtoffers contactloos betalen voor hun rit. Achteraf bleek dat de ritprijs veel te hoog was, soms vele honderden euro's per rit.

Vuurwapens en dure auto's

De man uit Wateringen werd afgelopen dinsdag aangehouden. Tijdens een huiszoeking zijn er twee vuurwapens aangetroffen. De vuurwapens zijn inbeslaggenomen, samen met twee voertuigen met een totale waarde van ruim 100.000 euro.

De tweede verdachte, een 20-jarige Amsterdammer, is woensdag aangehouden. Hij had twee taxibedrijven en ruim tien voertuigen op zijn naam staan.

Meer aanhoudingen

Het onderzoek naar de oplichtingspraktijken is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.