Kan Haarlemse viskraam cultureel erfgoed worden? "Haringhappen hoort bij Nederland"

HAARLEM - Om de viskraam Balk Visch aan 't Spaarne van de ondergang te redden door nieuwe strikte Europese regels, heeft het raadslid Louise van Zetten van Hart voor Haarlem een opvallende suggestie gedaan. "Maak er een cultureel erfgoed van, zoals de Frietkot in België dat nu is." Dan kunnen volgens haar de nieuwe strenge Europese regels over vergunningen omzeild worden.

Door uitspraken van het Europese hof mogen standplaatsen niet meer voor onbepaalde tijd vergeven worden, maar moet na een aantal jaar de plek weer opnieuw 'aanbesteed' worden. De gemeente Haarlem heeft uit coulance met de standplaats-ondernemers die tijd opgerekt van vijf naar tien jaar, om zo de investeringen die gedaan worden er nog wel uit te kunnen halen. In de problemen Maar voor eigenaar Philip van den Heuvel van viskraam Balk Visch is dat nog niet voldoende, zei hij gisteravond tegen de Haarlemse gemeenteraadsleden. Hij meldt dat hij verstandelijk bekeken de zaak over drie jaar moet verkopen, omdat hij anders rondom zijn pensioen in de problemen komt. Een nieuwe eigenaar heeft dan nog 7 jaar de tijd heeft voordat hij weer voor een vergunning moet strijden. "Maar we willen nog niet verkopen, we hebben het nog naar onze zin." Balk Visch aan 't Spaarne is nog de enige Haarlemse viskraam die geen kioskvergunning heeft, waarmee wel voor onbepaalde tijd op één plek gestaan mag worden.

De politieke partijen zien het onrecht voor de viskraamhouder, maar voelen zich gebonden aan de Europese regels. Wethouder Robbert Berkhout is gevraagd of het mogelijk is de tijdelijke vergunning op te rekken naar 15 jaar. Maar de meerderheid van de raad is wel huiverig voor de juridische consequenties. Volgens de wethouder is er dan namelijk sprake van 'schijnzekerheid', omdat een andere ondernemer kan aanvechtend "dat een vergunning van 15 jaar niet in verhouding staat met de tijd die het kost om investeringen af te schrijven." Ontmoetingsplek Hij wil wel onderzoeken of het 'creatieve idee' van Hart voor Haarlem om van de viskraam een erfgoed te maken, haalbaar is. Vooral ook omdat de viskraam een ontmoetingsplek is in de stad, waar hij grote waarde aan hecht. "Maar in België is het landelijke geregeld." Raadslid Louise van Zetten roept wethouder Berkhout op om dan maar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten, red.) in te schakelen. "Haringhappen hoort bij Nederland."

Frietkot De oudste frietkot stond in 1842 in Antwerpen. De Belgen vinden dat het veel meer is dan een fastfoodeetgelegenheid of een snackbar, omdat het ambachtelijker en volkser is. In België is op 20 juli 2017 de frietkot officieel als Belgisch Immaterieel Erfgoed erkend. Door deze nationale erkenning kan de frietkot in aanmerking komen om opgenomen te worden op de lijst van UNESCO-werelderfgoed. Dit is het doel van de Belgische Nationaal Verbond van Frituristen. In 2013 werd hiervoor de Week van de Friet gehouden. Er is zelfs een 'Orde van de Gulden Puntzak' voor mensen die de Belgisch frietcultuur ondersteunen. Overigens staat ook de Belgische biercultuur al op de UNESCO-lijst.