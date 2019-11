Teleurstelling overheerst bij slachtoffers seriesteker René V. over hoger beroep

EGMOND BINNEN - Slachtoffers van 'seriesteker' René V. uit Julianadorp zijn teleurgesteld over het feit dat de 24-jarige man in hoger beroep gaat tegen zijn celstraf en tbs met dwangverpleging. Dat laten advocaten Anne-Marie Wolf en Liesbeth Diesfeldt, die slachtoffers bijstaan, weten aan NH Nieuws.

"Ik had mijn cliënte hier al op voorbereid. Het was duidelijk dat V. het niet eens was met de tbs. Op z'n Noord-Hollands gezegd: hij vindt zichzelf niet gek", legt Diesfeldt uit.

Wolf vult aan: "Zijn houding in de zitting was niet echt prettig, hij ontkende en bagatelliseerde veel. Nu staat de verwerking opnieuw in de wacht, dat is voor de slachtoffers wel heel emotioneel. "

Geen verrassing

Tijdens de rechtszaak zei V. meermaals dat hij zijn straf zou accepteren, maar nu blijkt dus dat hij met het advocatenkantoor Anker en Anker in beroep zal gaan tegen de rechterlijke beslissing. "Mijn cliënt is teleurgesteld dat ze dit nu niet kan afsluiten, maar deze stap is geen verrassing", legt Diesfeldt uit.

Ook Wolf had haar cliënte al voorbereid op een hoger beroep. "Maar dit is emotioneel een klap in hun gezicht. Er zijn cliënten die hopen dat hij zo mogelijk nog zwaarder gestraft wordt."

Erik Stoeten van het Friese advocatenkantoor Anker & Anker laat weten dat "er vanuit de verdediging geen verdere mededelingen worden gedaan rondom het hoger beroep." Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd aan NH Nieuws weten niet ook in hoger beroep te gaan, omdat het vonnis gelijk is aan de eis.