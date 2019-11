In Zandvoort is de race, maar overal in Nederland wordt aan het 'Formule 1-circuit' gewerkt

ZANDVOORT - De voetgangerstunnels komen uit Brabant en het gebouw voor de medische dienst wordt in het oosten van het land in elkaar gezet. In alle delen van het land zijn bouwbedrijven bezig om de Formule 1-race in mei 2020 in Zandvoort mogelijk te maken. VolkerWessels, verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan het circuit, geeft vrijdag wat meer openheid over wie wat doet om Max te kunnen laten scheuren.

VolkerWessels

Op de 'artist impression' hierboven is te zien hoe het er volgend jaar ongeveer uit moet zien in Zandvoort. Nieuw zijn onder meer de twee voetgangerstunnels onder in beeld, de zeer steile kombocht, de tribunes langs het rechte stuk en het uitgebreide pitgebouw. Kombocht De laatste bocht, voor het rechte stuk naar de finish, moet 'het paradepaardje' worden van het circuit. De baan krijgt daar een kanteling met een hoek van 18 graden, wat en stijgingspercentage van zo'n 32 procent betekent. Daardoor kunnen de coureurs straks op volle snelheid de bocht nemen en kan het de spanning van de race ten goede komen. Ongeveer de helft van de deklaag van het asfalt wordt hier vervangen en de bouwbedrijven maken hier veel gebruik van 'gerecycled asfalt'. Het ontwerp van het 'Formule 1-circuit' is door een Italiaanse ontwerper uitgewerkt.

Werkzaamheden circuit Zandvoort Formule 1 VolkerWessels

