Lichaam gevonden in Amsterdamse gracht

AMSTERDAM - Hulpdiensten hebben vanochtend een lichaam gevonden in het water van de Kloveniersburgwal in Amsterdam.

De politie werd rond 10.00 uur gealameerd over iemand die in het water lag. Bij aankomst bleek dat diegene al was overleden. Het lichaam is uit het water gehaald.

De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van het slachtoffer. Ook moet uit het onderzoek blijken wat er is gebeurd.