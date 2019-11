Dode biggen-experiment in Het Twiske afgebroken na ophef en bedreigingen

OOSTZAAN - De gemeente Landsmeer heeft een streep gezet door het wetenschappelijk onderzoek met dode biggen in Het Twiske. Dat meldt Het Parool.

Het onderzoek zorgde voor landelijke opschudding toen een duiker eerder deze maand in de Stooterplas onverwacht op enkele kooien met kadavers van biggen stuitte. "De meest bizarre vondst ooit", zei duiker Emile Beukers in een YouTube-video.

De biggenlijken bleken daar te liggen voor een onderzoek naar het tijdstip van het overlijden van een baby. "Het is een belangrijk maatschappelijk project van de Universiteit van Maastricht", zo vertelde forensisch onderzoeker Marco Pot eerder aan NH Nieuws. Hij was toen al twee jaar bezig met het experiment.

Dreigberichten

Er zou geen gevaar zijn voor de volksgezondheid, maar het onderzoek veroorzaakte veel ophef. Veel dierenvrienden waren verontwaardigd en ook de bezoekers van de Stooterplas waren niet te spreken over de dode biggen op de bodem.

De onderzoekers kregen zelfs dreigberichten: "We zouden zelf bij die biggen onder water gehouden moeten worden", aldus Pot.

De gemeente Landsmeer heeft nu besloten om het project af te breken. Hoe de onderzoekers over dit besluit denken, is nog niet bekend. Pot was (nog) niet bereikbaar voor commentaar.