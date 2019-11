Vulkaanuitbarsting Mexico dwingt KLM-vlucht terug te keren naar Schiphol

Een Boeing 747-400 van KLM op weg naar Mexico is vannacht teruggekeerd naar Schiphol. Het toestel vloog al boven Canada toen de bemanning rechtsomkeert naar Amsterdam maakten. De reden was volgens KLM een vulkaanuitbarsting in Mexico.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM meldt dat een tussenstop in de buurt geen optie was vanwege de visumverplichting voor passagiers. Ook waren er paarden aan boord van de Boeing. KL685 is om 02.30 uur weer op Schiphol geland waar de passagiers zijn opgevangen. Zij zullen worden omgeboekt naar een nieuwe vlucht naar Mexico.

Eyjafjallajökull Op verschillende webcams uit Mexico is te zien dat het de Popocatépetl-vulkaan was die vannacht aan het uitbarsten was. In 2010 werd een groot deel van het Europese luchtruim gesloten vanwege een vulkaanuitbarsting in IJsland. Er kon toen ook dagenlang niet gevlogen worden van en naar Schiphol, waardoor duizenden passagiers op de luchthaven strandden. De vulkanische aswolk van de IJslandse Eyjafjallajokull zou zo schadelijk zijn geweest, dat vliegtuigmotoren er in de lucht mee op zouden kunnen houden.