Gemeenteraad wil arbeidsmigranten niet huisvesten bij Joods Werkdorp

ANNA PAULOWNA - De gemeenteraad van Hollands Kroon sprak gisteravond duidelijke taal: geen grootschalige logiesaccommodatie op het voormalige Joods Werkdorp in Slootdorp. De deur is echter nog niet volledig dichtgegooid.

Zelden was de politiek het zo met elkaar eens, meldt Noordkop Centraal . Het voorstel van ondernemer Joep Karel om het voormalig Joods werkdorp te ontwikkelen tot een verblijfplaats voor 280 gastarbeiders die voornamelijk uit Polen komen, werd door geen enkele partij omarmd.

Opnieuw zorgen over plannen van huisvesting arbeidsmigranten bij Joods Werkdorp

Opnieuw zorgen over plannen van huisvesting arbeidsmigranten bij Joods Werkdorp

Sylvia Buczynski van de PvdA: "Dit plan staat haaks op onze kaders, wij stemmen tegen." De koppeling van een 'Polenhotel' met een herinneringscentrum voor Stichting Joods Werkdorp werd niet begrepen. “Wij vinden deze koppeling not done”, stelt Henk van Gameren van LADA. "Het moet een overeenstemming worden voor langer dan vijf jaar. Het is nu nog niet duidelijk of dat gaat lukken", stelt Erik Annaert van de VVD.

Het feit dat het een plan is voor de tijdspanne van vijf jaar vindt Senioren Hollands Kroon (SHK) te kort. "Hiermee wordt niks geborgd. Niet voor de arbeiders en niet voor een herinneringscentrum", meldt Jip Pankras.

Wethouder Theo Meskers (VVD) gaat het plan beter onderbouwen in een raadsmemo. Het voorstel wordt dan ook uitgesteld.