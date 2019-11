Gemeente Alkmaar heeft nog geen antwoorden op vragen over dood Carla Rodrigues

ALKMAAR - Op de vragen die waren gesteld over de dood van de 48-jarige Carla Rodrigues kan de gemeente Alkmaar nog weinig antwoorden geven. "De vrouw was niet bekend bij de gemeente en het Zorg-en Veiligheidshuis", aldus wethouder Marcel van Zon. Rodrigues overleed ruim twee weken geleden aan haar verwondingen, nadat ze door de politie was neergeschoten.

Alle partijen in de Alkmaarse gemeenteraad hadden schriftelijke vragen gesteld over de dramatische gebeurtenis op 13 november in de Priemstraat. Zij spraken hun medeleven uit naar familieleden, vrienden en omwonenden. "Maar ook naar de politieagenten die vanuit hun beschermende rol naar de samenleving in deze vreselijke situatie moesten handelen."

De raadsleden wilden onder andere weten of de vrouw bekend was bij de burgemeester en de hulpverlenende instanties. De vrouw was wel bekend bij de GGZ, politie, GGD en de Brijder Verslavingszorg. Bij de gemeente en het Zorg- en Veiligheidshuis niet. Ook wilden de partijen weten of de gemeente bekend is met de vele meldingen van buurtbewoners. Daarop vertelde de wethouder dat er bij de gemeente geen meldingen bekend zijn. "Andere partijen waren wel actief betrokken, maar daar kunnen we in verband met het onderzoek geen uitspraken over doen."

Ook op andere vragen kon wethouder Marcel van Zon geen uitspraken doen hangende het onderzoek.

Onrust

Op 13 november schoot de politie Carla neer, nadat ze in verwarde toestand met een mes en een hamer door haar straat in de wijk 't Rak liep. Diezelfde dag overleed ze aan haar verwondingen. Het zorgde voor veel onrust in de wijk, want de Alkmaarse veroorzaakte al heel lang overlast en buurtbewoners zijn woest dat er niet naar al hun meldingen is geluisterd. De VVD stelde eerder deze week kamervragen over het schietincident.