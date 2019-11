AZ overwintert op miraculeuze wijze in Europa League

Na een wat rustige beginfase waarin AZ de bovenliggende partij lijkt, is het toch de ploeg uit Belgrado die na een kwartier spelen op voorsprong komt. De defensie van AZ heeft geen antwoord op een hoge dieptebal op Partzian-middenvelder Astano, die de bal eenvoudig langs AZ-goalie Bizot schiet. Daarmee komt er een einde aan een periode van zes wedstrijden waarin de AZ-defensie de nul wist te houden.

Rommelig AZ

AZ is het dan kwijt en het goede spel van de laatste weken lijkt dan even helemaal verdwenen. Na een klein half uur spelen wordt het dan ook nog erger voor de Alkmaarders. Vlak voor het doel ontfutselen de Serviërs Koopmeiners de bal en schieten de 0-2 langs Bizot, die een fractie daarvoor Koopmeiners op een nogal vreemde manier inspeelde.

Tweede helft

De tweede helft begint voor AZ net zo slecht als dat de eerste helft eindigde. Al na een paar minuten spelen belandt een poging Partizan-smaakmaker Soumah op de paal en niet veel later moet ook nog eens Hatzadiakos per brancard het veld verlaten. Hij leek een zware knieblessure op te lopen in een uiterst duel om de bal.

Eerste kans AZ pas laat in de wedstrijd

De eerste grote kans voor AZ komt pas na ruim zeventig minuten spelen. Idrissi kapt zijn tegenstanders goed uit op de rand van het zestienmetergebied en schiet de bal snoeihard op de onderkant van de lat.

Rode kaart Boadu

Tot overmaat van ramp moet in de slotfase ook nog eens Myron Boadu het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. De aanvaller gaat volgens de scheidsrechter te makkelijk liggen en wordt bestraft voor een schwalbe.

Aansluitingstreffer

AZ weet met tien man uiteindelijk toch nog terug te komen in de wedstrijd. Invaller Ferdy Druijf kopt drie minuten voor tijd toch nog de 1-2 binnen. Niet veel later is het weer AZ dat op de deur klopt. Idrissi schiet de bal na een mooie actie op de paal.

Verlossing

Wonder boven wonder komt de verlossing er uiteindelijk toch. Het is wederom Ferdy Druijf die scoort en de Alkmaarders daarmee voor de tweede keer dit seizoen naar de volgende ronde in de Europa League schiet. Eerder deed hij dat al in de voorronde van de Europa League tegen FC Antwerp. Toen schoot hij AZ naar de groepsfase.