Tweehonderd Schotse voetbalfans feesten op de Dam

Op beelden van MS Bronwater is te zien dat de groep fans voor de kroeg Majestic staat en supportersliederen aan het zingen is. Of ze daadwerkelijk reden hebben voor een feestje is nog maar de vraag, het staat inmiddels 2-2 in Rotterdam.

Ook gisteravond al verzamelde een grote groep fans van de club uit Glasgow zich in de Amsterdamse binnenstad, ondanks dat het duel van vanavond dus zo'n negentig kilometer verderop gespeeld wordt. Blijkbaar vinden ook de Rangers-fans zonder entreebewijs dat het in Amsterdam beter toeven is dan in Rotterdam. .