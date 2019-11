Opgeblazen geldautomaat Zaandam wordt niet vervangen: "Goed nieuws voor bewoners"

ZAANSTAD - De pinautomaat in Zaandam die vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag werd opgeblazen wordt niet vervangen.

Dat meldt burgemeester Jan Hamming in een tweet. Hamming heeft vandaag gesproken met gedupeerden, onder wie bewoners van de appartementen boven de geldautomaat en winkeliers die een zaak naast de automaat runnen.

Na de plofkraak werden uit voorzorg negen appartementen boven de automaat ontruimd. Toen in de loop van de ochtend bleek dat de woningen niet ernstig waren beschadigd door de explosie, mochten zij terug naar huis.

Voor de eigenaren van een aanpalend steakhouse en een supermarkt was de nasleep van de plofkraak groter. Omdat de gevels van die zaken beschadigd waren, moest de schade eerst worden hersteld. Inmiddels zijn het restaurant en de supermarkt weer open.

Het besluit om de opgeblazen geldautomaat niet te vervangen is volgens Hamming 'goed nieuws voor de bewoners'. Hij sluit zijn tweet af met de #goedvoorbeelddoetvolgen, waarmee hij de hoop uitspreekt dat geldautomaten bij woningen langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen.

Geldautomaten buiten gebruik in Amsterdam

ABN Amro maakte eerder vandaag bekend zo'n tien geldautomaten in Amsterdam buiten werking te stellen. "Bij de automaten die we weghalen, wonen mensen in de buurt", lichtte een woordvoerder van de bank het besluit toe. Burgemeester Halsema noemde de aanwezigheid van geldautomaten eerder deze week al 'onwenselijk'.