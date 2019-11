Vol verwachting richting heropening 'belangrijke' Tolweg in Heemskerk

HEEMSKERK - Vol verwachting klopt het hart van weggebruikers in de regio van Heemskerk. Want donderdag 5 december gaat dan 'eindelijk' de Tolweg, na een grootscheepse renovatie, open voor verkeer. "Superblij. Vooral voor al die automobilisten."

Sinds 7 januari dit jaar was het voor de weggebruikers in de regio Heemskerk afzien. De belangrijke verbindingsweg tussen Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk moest grondig op de schop. En dat resulteerde door de maandenlange afsluiting vaak in extra reistijd vanwege files of omleidingen. "Je kan gerust zeggen dat het hier regelmatig spaak liep", vertelt een een omwonende met zicht op de Tolweg. "Maar eerlijk is eerlijk: de gemeente heeft woord gehouden en gaat een maand eerder dan gepland de weg weer openen voor verkeer."

De Tolweg is volgens de gemeente door de gescheiden rijbanen overzichtelijker en veiliger geworden. De weg is verlegd en er zijn smallere rijbanen aangelegd met een brede groene tussenstrook. "Ik ben ontzettend blij dat deze belangrijke doorgaande weg weer beschikbaar is", zegt de Heemskerkse wethouder Gaatze de Vries. "En dat binnen de planning. Petje af voor iedereen die heeft

meegewerkt aan de vernieuwing van de weg."

Opening

De herinrichting van de Tolweg is mede tot stand gekomen door subsidie van Provincie Noord-Holland. "Donderdag 5 december is het zover en openen we de weg. We zoeken nog wel een ludieke manier om dat te doen. Dus iedereen kan zich tot en met zondag via de website of onze Facebookpagina melden en een leuk idee insturen", aldus De Vries.