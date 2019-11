Lange files door regen en ongelukken: vooral rond Amsterdam erg druk

NOORD-HOLLAND - De gevreesde avondspits begint rond 17.00 uur al aardig op gang te komen. Er staat op dit moment zo'n 180 kilometer file in de provincie. Vooral rond Amsterdam is het behoorlijk druk, met op de A10 bij knooppunt De Nieuwe Meer al bijna een uur vertraging door een ongeluk.

Op de andere snelwegen rond de hoofdstad is het ook aansluiten in de file. Vooral op de A5 van Hoofddorp richting Amsterdam is het erg druk met een vertraging van zo'n 20 minuten. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar moeten reizigers rekening houden met oponthoud van meer dan een kwartier.

Veel vertraging

Automobilisten die via de A4 de richting van Den Haag moeten rijden, zijn nog wel even onderweg. Door een ongeluk is daar een vertraging van bijna een uur. Ook op de A9 van Diemen naar Alkmaar loopt het behoorlijk vast. Bij knooppunt Diemen naar Aalsmeer is er een vertraging van zo'n 45 minuten.

Rijkswaterstaat waarschuwde aan het begin van de middag al voor een zware avondspits door regenval. Vanochtend was het ook druk op de weg en dat veroorzaakte een van de drukste ochtendspitsen van het jaar.